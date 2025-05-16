Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içinde inşallah terörü bitiriyor, Türkiye'yi huzura, kardeşliğe, refaha taşıyoruz. Bu, en büyük eserimiz olacak."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içinde inşallah terörü bitiriyor, Türkiye'yi huzura, kardeşliğe, refaha taşıyoruz. - Son Dakika
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