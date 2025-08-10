Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'de meydana gelen depreme ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Erdoğan paylaşımında, "Balıkesir'de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi her türlü felaketten korusun." ifadelerini kullandı.
