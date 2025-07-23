Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı.
Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'deki orman yangınına müdahalede şehit olanlar için başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?