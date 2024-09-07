Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 17 bini çocuk olmak üzere 40 bin masum sivili öldürdüğünü belirterek, gencecik bir evlat olan Ayşenur Ezgi Eygi'nin alçakça katledildiğini ifade etti.
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7.09.2024 23:29:11. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan: İsrail alçakça katletti - Son Dakika
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