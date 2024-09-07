Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son mezuniyet töreninde bazı istismarcıların sahneye çıkarak 'kılıç çekmelerini' eleştirerek, bu eylemlerin hedefinin ne olduğunu sorguladı. Erdoğan, bu tür davranışların topluma zarar verdiğini vurgulayarak, muhalefetin tutumunu eleştirdi ve birlik beraberlik çağrısında bulundu.
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8.09.2024 01:43:58. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Mezuniyet Töreni Açıklaması - Son Dakika
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