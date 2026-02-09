Erdoğan, Zeynep Güneş ile Görüştü

(ANKARA)-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile konuştu. Erdoğan, Güneş'e, "Sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıyafeti nedeniyle İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz tarafından sosyal medya üzerinden hedef alınan Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneş ile olan telefon görüşmesini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"MYK Toplantımızda gerçekleşen telefon görüşmesinin diğer ucunda Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş var. Üslubuyla, samimiyetiyle, dik duruşuyla böyle bir liderimiz oldukça Türkiyemizin sırtı yere gelmez."

Erdoğan, AK Parti'nin MYK toplantısı sırasında Güneş ile yaptığı telefon konuşmasında şunları kaydetti:

"Çarşamba günü yüz bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun. Sen zaten beyzasın. Sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. ya baksana ne diyor ya. 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Be kızım ya darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çılışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız.Ama bunu tabi Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah."