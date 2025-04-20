Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Paskalya Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı mesajla Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı. "Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saygı ve sevgiyi merkezine alan bir medeniyetin mensupları olarak Anadolu'yu binlerce yıldır barış yurdu yapan tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfediyoruz." ifadelerini kullandı.

"PASKALYA'NIN İNSANLIĞA GETİRDİĞİ BARIŞ VE SEVGİ RUHU YANIMIZDA OLSUN"

Paskalya'nın birliktelik, kardeşlik ve paylaşmanın simgesi olduğunu belirten Erdoğan, "Paskalya'nın insanlığa getirdiği barış ve sevgi ruhunun, her daim yanımızda olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanların Paskalya yortularını bir kez daha kutluyor, kendilerine esenlik dileklerimi iletiyorum." dedi.

PASKALYA BAYRAMI NEDİR?

Paskalya Bayramı, Hristiyanlıkta İsa Mesih'in çarmıha gerildikten sonra dirilişini anmak için kutlanan en önemli dini bayramlardan biridir. İsa'nın ölümünden üç gün sonra dirildiğine inanılan bu olay, Hristiyan inancına göre kurtuluşun ve sonsuz hayatın sembolüdür. Genellikle mart sonu ile nisan sonu arasındaki bir pazar günü kutlanır. Bayram öncesinde 40 günlük "Oruç Dönemi" (Lent) ve "Kutsal Hafta" bulunur. Paskalya'da yaygın olarak yumurta boyama, özel ayinler ve çeşitli kutlamalar yapılır. Yumurta, yeni hayatı ve dirilişi simgeler.