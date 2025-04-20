Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Paskalya Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı. Erdoğan, "Birlikteliğin, kardeşliğin ve paylaşmanın simgesi olan Paskalya'nın insanlığa getirdiği barış ve sevgi ruhunun, her daim yanımızda olmasını diliyorum" dedi.

20.04.2025 12:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı mesajla Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı. "Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saygı ve sevgiyi merkezine alan bir medeniyetin mensupları olarak Anadolu'yu binlerce yıldır barış yurdu yapan tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfediyoruz." ifadelerini kullandı.

"PASKALYA'NIN İNSANLIĞA GETİRDİĞİ BARIŞ VE SEVGİ RUHU YANIMIZDA OLSUN"

Paskalya'nın birliktelik, kardeşlik ve paylaşmanın simgesi olduğunu belirten Erdoğan, "Paskalya'nın insanlığa getirdiği barış ve sevgi ruhunun, her daim yanımızda olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanların Paskalya yortularını bir kez daha kutluyor, kendilerine esenlik dileklerimi iletiyorum." dedi.

PASKALYA BAYRAMI NEDİR?

Paskalya Bayramı, Hristiyanlıkta İsa Mesih'in çarmıha gerildikten sonra dirilişini anmak için kutlanan en önemli dini bayramlardan biridir. İsa'nın ölümünden üç gün sonra dirildiğine inanılan bu olay, Hristiyan inancına göre kurtuluşun ve sonsuz hayatın sembolüdür. Genellikle mart sonu ile nisan sonu arasındaki bir pazar günü kutlanır. Bayram öncesinde 40 günlük "Oruç Dönemi" (Lent) ve "Kutsal Hafta" bulunur. Paskalya'da yaygın olarak yumurta boyama, özel ayinler ve çeşitli kutlamalar yapılır. Yumurta, yeni hayatı ve dirilişi simgeler.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • 240778Fe:
    Seninde kutlu olsun haham başı 95 9 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    dostlari hristiyanlarin bayramini kutlayan koca yurekli reis :))) 76 4 Yanıtla
  • taner taner:
    Amerıka gazzede soykırım isliyor trampa dostum dıyor donuyor israyile teror dıyor hankısı dogru kım Müslüman kım gavur belli deyil artık kımı gavur diyoruz Müslüman daha çok savunuyor Müslümanı kımıde musluman kafirden daha cok arka duruyor sastım kaldım 64 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    evet reiscileri sahneye alalim 37 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    rte, chp li bence .. ak troll ve ak partizanlarin bakis acisi ile bu cikiyor ortaya.. oysa vatandaslar icinde Musluman olmayan ve sen ben gibi vergisini veren, vatandaslik bagi ile ulkesine bagli gayrimuslimler de var. ve gayet dogal boylesi bir tebrik.. yok yok eglenceli olan zir cahil laflar cidden : rte chp li., chp liler kutlar paskalya muskalya.. 3 32 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    kendide hristiyan 31 3 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Sayın Çumhurbaşkanım R.T.Erdoğan daima tüm Dünya' ya en iyi örnek. Allah sizi başımızdan eksik eylemesin Sayın Cumhurbaşkanımız R.T. Erdoğan. Amin Amin Amin 6 25 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    sizinda oaskalyanız mübarek olsun 25 3 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    helal olsun reisim sana yaradılarını yaradandan ötürü sevmek sevaptır biz hep böyle gördük böyle devam Allah'ına kurban 3 13 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    eyyyy Hristiyanlar:)) 15 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Kimin bayramını kutladıysa vay haline o insanların. 2024 yılını emekli yılı ilan etti, emekliler açlık sınırının altında yaşıyor. 2025 yılı aile yılı ilan etti, insanların yeni bir aile kurmasını bırakın, mevcut aileler bile birbirine düşmeye başladı. Ülkeyi yönetemiyorsunuz. Kimse halinden memnun değil. Bu halka yapacağın en iyi hizmet bir an önce seçime gitmen. 2 0 Yanıtla
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