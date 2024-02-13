Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de Yatırım Şirketleri ve Emirlik Aileleriyle Buluştu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de Yatırım Şirketleri ve Emirlik Aileleriyle Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai\'de Yatırım Şirketleri ve Emirlik Aileleriyle Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

13.02.2024 14:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dubai'de, uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Erdoğan, uluslararası yatırım şirketleri ile Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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