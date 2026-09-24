Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın birçok bölgesinde sorunlar var. Müslümanlardan entegre olması değil, asimile olması bekleniyor. Entegrasyona 'evet', asimilasyona 'hayır' diyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın birçok bölgesinde sorunlar var. Müslümanlardan entegre olması değil, asimile olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın birçok bölgesinde sorunlar var. Müslümanlardan entegre olması değil, asimile olması bekleniyor. Entegrasyona 'evet', asimilasyona 'hayır' diyoruz"
Kaynak: AA