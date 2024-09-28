Erdoğan: Ekonomik veriler programın etkililiğini gösteriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde açıklanan büyüme, istihdam, dış ticaret ve enflasyon verilerinin, Orta Vadeli Program'ın etkili bir şekilde çalıştığını gösterdiğini ifade etti. Bu verilerin, ekonomik büyüme ve istihdam artışı açısından olumlu günlere işaret ettiğini vurguladı. Erdoğan, ekonominin istikrarlı bir seyir izlediğini ve bu durumun ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.
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29.09.2024 05:43:43. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: Ekonomik veriler programın etkililiğini gösteriyor - Son Dakika
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