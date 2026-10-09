Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve sosyal medya gibi araçlar suç örgütleri tarafından çok etkin kullanıldığına şahit oluyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve sosyal medya gibi araçlar suç örgütleri tarafından çok etkin kullanıldığına şahit oluyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve sosyal medya gibi araçlar suç örgütleri tarafından çok etkin kullanıldığına şahit oluyoruz"
Kaynak: AA
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