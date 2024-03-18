Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun hızlı düşüşünü beraberce izleyeceğiz

Adana, Mersin ve Hatay'da 18 Mart törenleri düzenlendi

Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Adana'da Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Mersin'in Silifke ilçesinde Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen törende öğrencilere ödüller verildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde ise şehit mezarlarına karanfil bırakıldı ve tiyatro oyunu sahnelendi.