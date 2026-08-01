Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz.' - Son Dakika