Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü" töreninde konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü" töreninde konuştu: (1)

26.05.2025 16:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevkisi, konumu, ünvanı ne olursa olsun devlet hizmetinde bulunan her bir kardeşime şunu hatırlatmak isterim, bu makamların her biri gelip geçidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevkisi, konumu, ünvanı ne olursa olsun devlet hizmetinde bulunan her bir kardeşime şunu hatırlatmak isterim, bu makamların her biri gelip geçidir. Bu görevler, bu yetkiler bize milletin emanetidir." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasındaki "Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu.

Tüm kamu görevlilerinin Etik Gününü ve Etik Haftasını tebrik eden Erdoğan, yurt içinde ve dışında fedakarca hizmet eden kamu çalışanlarına teşekkür edip, vazifelerinde başarılar diledi.

Etik Haftası boyunca yapılacak çalışmaların, düzenlenecek etkinliklerin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İki güzide kurumumuz arasında imzalanan işbirliği protokolünü fevkalade anlamlı ve isabetli bulduğumu burada ifade etmek istiyorum. Eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesiyle nitelikli eğiticilerin yetiştirilmesini öngören bu protokol, kamuda etik bilincin yaygınlaştırılması noktasında önemli bir rol üstlenecektir. Protokolün her iki kurumumuz için de hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyor, kurul başkanımıza ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza bir kez daha şükranlarımı iletiyorum."

"Kurulumuz, etik bilincin yerleşmesine katkı sağlıyor"

Erdoğan, 2004'te kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve etik değerleri güçlendirmek amacıyla ihdas ettikleri Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun son dönemde etkin ve başarılı çalışmalar icra ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kurulumuz inceleme ve araştırma faaliyetleriyle, farklı kurum ve bakanlıklarımızla yaptığı işbirlikleriyle eğitim, seminer, konferans ve paneller marifetiyle ülkemizde etik bilincin yerleşmesine katkı sağlıyor. Kurulumuz tarafından geçtiğimiz yıl toplam 228 bin 922 kamu görevlisine etik merkezli eğitimler verildi. Değerlerin, ilkelerin, kural ve standartların tam anlamıyla benimsenmesi ve tatbik edilmesi için çeşitli faaliyetler düzenlendi. Bunları kamu hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve şeffaflık bakımından çok değerli gördüğümün bilinmesini isterim. Kurul Başkanımız Zerrin Hanım'a, Kurul Üyelerimize, Etik Kurulumuzun tüm mensuplarına emek ve gayretlerinden ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. Kurul bünyesinde bugüne kadar başarılı görevler icra eden tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Kamu Görevlileri Etik Kurulumuza bundan sonraki çalışmalarında Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanı olarak kendilerine gereken desteği her zaman vermeye inşallah güçlü bir şekilde devam edeceğiz."

"Devlet tecrübemiz 2 bin yılı aşan köklü bir geçmişe sahip"

Türkiye Cumhuriyeti'nin geleneği olan bir devlet olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Devlet tecrübemiz 2 bin yılı aşan köklü bir geçmişe sahiptir. Bu geçmiş tüm safhaları ile tetkik edildiğinde karşımıza hep iki gerçeklik çıkmaktadır. Bunlardan ilki atalarımızın çok güçlü bir kurucu iradeye ve bağımsızlık ruhuna sahip olduğudur. Öyle ki tarihimizin en ümitsiz anlarında bile ecdadımız yüzyıllarca hüküm sürecek yeni devletler kurmayı başarmışlardır. 'Devleti ebed müddet' ifadesinde vücut bulan süreklilik ilkesinde şekillenen bu gelenek, milletimizin teşkilatlanma ve yeniden toparlanma hususunda ne denli mahir olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. İkinci hakikat ise devlet ve idare anlayışımızdaki insanı merkeze alan yaklaşımdır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi 'halka hizmet, hakka hizmettir' düsturu asırlardır yönetim anlayışımıza istikamet çizmiştir."

"Kamunun yararı diğer her şeyin üzerindedir"

"Tarihimizin semalarında göndere çektiğimiz tüm bayraklar iyiliğin, adaletin, refahın, huzurun, erdem ve inancın yeryüzündeki sembolleri olmuş." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geleneği, örfü, töreyi, ahlakı maziden alıp atiye nakleden ruh işte bu milli bünyede, bu milli şuurda mahfuzdur. Bugün etik olarak nitelendirdiğimiz tüm vasıflar milli seciyemizde yine bu kavramlarla tebellür etmiştir. Devlet yönetimi ve kamu hizmetindeki istikrarın sağlanmasında bilgi, ahlak, ehliyet ve liyakata verilen önem hiç şüphesiz büyük rol oynamıştır. Nizamülmülk, 'Siyasetname' adlı eserinde 1000 yıl öteden bu hususu bakınız nasıl ifade ediyor. 'Şahsiyetsiz, asaletsiz ve faziletsiz kişileri büyük işlere memur ettiğimiz zaman, bilginleri, asilleri ve faziletli kişileri kenara sürüp onları muattal yani işe yaramaz hale getirmiş oluruz. Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de 'Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder' buyurmuştur."

Ehliyet, liyakat, adalet ve huzurun özellikle devlet işlerinde birbirini besleyen kardeş kavramlar olduğunun altını çizen Erdoğan, burada verilen en küçük bir tavizin kartopu gibi gittikçe büyüyerek hangi zorluklara, yıkımlara yol açtığının tarih sayfalarında olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevkisi, konumu, ünvanı ne olursa olsun devlet hizmetinde bulunan her bir kardeşime şunu hatırlatmak isterim; bu makamların her biri gelip geçidir. Bu görevler, bu yetkiler bize milletin emanetidir. Asıl olan halka samimiyetle hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak, milletimizin hayır duasına mazhar olabilmektir. Kamunun yararı diğer her şeyin üzerindedir." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü' töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

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