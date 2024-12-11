Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed Ali İle Bir Araya Geldi

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü" denildi.
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