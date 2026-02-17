Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'ya geldi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'ya geldi

17.02.2026 15:15
ADDİS Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi.

Erdoğan, Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ve Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet de Etiyopya'ya geldi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Addis Ababa, Diplomasi, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

