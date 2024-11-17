Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi\'ne katılmak için Brezilya\'da

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya ulaştı.
Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine ulaştığı bildirildi.
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