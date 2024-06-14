Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi kapsamında BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi kapsamında BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi kapsamında BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

14.06.2024 16:19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı soykırım politikalarına İslam dünyasının birlik içinde karşı koymasının önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının ve insani ihtiyaçlar için bölgeye gönderilen yardımların kolaylıkla Filistinlilere ulaştırılmasının birincil gündem başlığı olarak ele alınıp bunlar için çaba sarf etmek gerektiğini ifade etti. - PUGLİA

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi kapsamında BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi kapsamında BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü. - Son Dakika
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