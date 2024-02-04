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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep'te 14 bin konutun yapımı hızla sürüyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep'te 14 bin konutun yapımı hızla sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep\'te 14 bin konutun yapımı hızla sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gaziantep'te 14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor.

04.02.2024 16:03  Güncelleme: 16:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gaziantep'te 14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Bunları da söz verdiğimiz şekilde tamamlayarak, hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz"

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep'te 14 bin konutun yapımı hızla sürüyor - Son Dakika
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