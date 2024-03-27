Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli kardeşlerimizin barışa kavuşması için çaba göstereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazzeli kardeşlerimizin bir an önce barışa ve huzura kavuşması için de her türlü çabayı sergileyeceğiz"
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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 25 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.A.'yı İlkadım ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, karşı şeride geçen bir tırın çarptığı otomobilde bulunan aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.
Hırvatistan'ın Grabovnica köyünde bulunan Salajlang mülkü, yaklaşan Paskalya bayramı için renkli ve ışıklı süslerle donatıldı.
Manisa'da kendilerini avukat olarak tanıtan ve bir kişiyi araç satma bahanesiyle dolandıran 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırılan kişinin şikayeti üzerine inceleme başlattı. 6 şüphelinin kimliği tespit edildi ve gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'de acil ateşkes kararı aldığını hatırlatarak, İsrail'in bu karara uyması için baskının artırılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti. Erdoğan ayrıca, Gazzeli kardeşlerin huzura kavuşması için her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Koç, Özbek ve Doğan'ın beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un, kulüp başkanlarının açıklamalarının resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanması suretiyle 'sportmenliğe aykırı hareket' sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı. Galatasaray'ın ise sosyal medya hesabından yapılan paylaşımdaki sportmenliğe aykırı hareket ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle disipline gönderildiği bildirildi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'ın talimatlara aykırı hareketi, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı. Galatasaray Futbol Direktör Yardımcısı Ayhan Akman ve sarı-kırmızılı takımın kalecisi Günay Güvenç ile Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber'in de 'hakaret' nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği ifade edildi. Kasımpaşa ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün de çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.
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