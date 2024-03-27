Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli kardeşlerimizin barışa kavuşması için çaba göstereceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli kardeşlerimizin barışa kavuşması için çaba göstereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazzeli kardeşlerimizin bir an önce barışa ve huzura kavuşması için de her türlü çabayı sergileyeceğiz"

27.03.2024 16:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazzeli kardeşlerimizin bir an önce barışa ve huzura kavuşması için de her türlü çabayı sergileyeceğiz"

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli kardeşlerimizin barışa kavuşması için çaba göstereceğiz - Son Dakika

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