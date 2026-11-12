Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini, Türkiye'nin barış odaklı gayretleri bölgedeki kardeş ülkelerle desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini, Türkiye'nin barış odaklı gayretleri bölgedeki kardeş ülkelerle desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini, Türkiye'nin barış odaklı gayretleri bölgedeki kardeş ülkelerle desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini, Türkiye'nin barış odaklı gayretleri bölgedeki kardeş ülkelerle desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanDış PolitikaDiplomasiTürkiyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini, Türkiye'nin barış odaklı gayretleri bölgedeki kardeş ülkelerle desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı - Son Dakika
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