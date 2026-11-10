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10.11.2026 19:27:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Etiyopya'nın ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmesi için adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Etiyopya'nın ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmesi için adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti - Son Dakika