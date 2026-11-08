Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Soykırım Anıtı ile Hankendi Zafer Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Soykırım Anıtı ile Hankendi Zafer Anıtı'nı ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Soykırım Anıtı ile Hankendi Zafer Anıtı\'nı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Soykırım Anıtı ile Hankendi Zafer Anıtı\'nı ziyaret etti
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HOCALI/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'da Hocalı Soykırım Anıtı ile Hankendi Zafer Anıtı'nı ziyaret etti.

HOCALI/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'da Hocalı Soykırım Anıtı ile Hankendi Zafer Anıtı'nı ziyaret etti.???????

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Karabağ'a gelen Erdoğan, Aliyev ile Şuşa Kalesi'ni gezdi. Ardından Hocalı Soykırım Anıtı'na geçen Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

Hocalı Katliamı'na ilişkin müzeyi ziyaret edip yetkililerden bilgi alan Erdoğan, anı defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kapsamında Aliyev ile daha sonra Hankendi Zafer Anıtı'na geçti.

Burada çelenk bırakan ve şehitler için dua eden Erdoğan, anıta ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanGüncelSon Dakika

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