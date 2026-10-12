Erdoğan: İstanbul'un dönüşümünde belediyelerden aynı hassasiyeti bekliyoruz

Erdoğan: İstanbul'un dönüşümünde belediyelerden aynı hassasiyeti bekliyoruzGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetimiz İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuşken, siyasi parti ayırt etmeksizin belediyelerimizden aynı hassasiyeti bekliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetimiz İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuşken, siyasi parti ayırt etmeksizin belediyelerimizden aynı hassasiyeti bekliyoruz"
Kaynak: AA