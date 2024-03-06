Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracat artıyor, cari açık düzeliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatımız artmaya, cari açığımız iyileşmeye devam ediyor. Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde sorun yok. Ekonomimizin temel direkleri son derece sağlam"
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Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görgün, görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Azerbaycan ile savunma sanayii alanında yeni iş birlikleri ve anlaşmaların gerçekleşmesini temenni etti.
Isparta'nın Gönen ilçesinde Devlet Demir Yollarına ait malzemeleri çalan 2 şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, çaldıkları malzemeleri hurdacılara sattıkları esnada suçüstü yakalandı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında işlediği savaş suçlarını belgeleyen 'Kanıt' kitabını inceledi. Kitap, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık suçlarını fotoğraflarla ortaya koyuyor ve beyaz fosfor kullanımını da belgeliyor.
Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçimler öncesi vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Marmaris'in geleceği için hazırladıkları projelerini 9 Mart'ta açıklayacağını belirten Yazıcı 'Çok çalışacağım bunu sizlerde göreceksiniz ' dedi.
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