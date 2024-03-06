Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracat artıyor, cari açık düzeliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracat artıyor, cari açık düzeliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik durumu değerlendirerek, ihracatın arttığını, cari açığın düzeldiğini ve Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde sorun olmadığını belirtti. Ayrıca, ekonominin temel direklerinin son derece sağlam olduğunu vurguladı.

06.03.2024 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatımız artmaya, cari açığımız iyileşmeye devam ediyor. Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde sorun yok. Ekonomimizin temel direkleri son derece sağlam"

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracat artıyor, cari açık düzeliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır’a kaçtığı ortaya çıktı Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı
17:52 Komünist Başkan Kadıköy’ü alabilecek mi İlk anket sonuçları geldi Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi? İlk anket sonuçları geldi
17:11 Emeklilere ek zam yapılacak mı AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeniden Refah’a: Bize kaybettirmek istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah'a: Bize kaybettirmek istiyorlar
15:33 Arda Güler’in hocası Carlo Ancelotti’nin yıllarca hapsi isteniyor Arda Güler'in hocası Carlo Ancelotti'nin yıllarca hapsi isteniyor
19:22 “Dilber evin barkın yok mu“ şarkısına 1 milyon TL’lik teklif "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına 1 milyon TL'lik teklif
18:14 Mario Balotelli, Adana Demirspor soyunma odasında torpil attı Mario Balotelli, Adana Demirspor soyunma odasında torpil attı
17:32 CHP’li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak CHP'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak
17:32 Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi! Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok
17:02 Gaziantep FK’de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Gaziantep FK'de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
16:48 Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç
16:42 Ukrayna’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in konvoyunun yakınında patlama Ukrayna'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konvoyunun yakınında patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 19:52:13. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracat artıyor, cari açık düzeliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement