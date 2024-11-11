(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile aynı fotoğrafta yer aldı.
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak için Riyad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad aynı fotoğraf karesine girdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'daki İslam Ülkeleri Zirvesi'nde Esad'ın konuşmasına başlamasının ardından salondan ayrıldı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad Aynı Fotoğrafta - Son Dakika
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