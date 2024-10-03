Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Bir Araya Gelecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Bir Araya Gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Bir Araya Gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün bir araya gelecek. Görüşmenin Bahçeli'nin konutunda gerçekleşmesi bekleniyor.

03.10.2024 14:35
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(TBMM)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün bir araya gelecek. Görüşmenin Bahçeli'nin konutunda gerçekleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 14.00'da görüşecek.  Bahçeli'nin konutunda gerçekleşmesi beklenen görüşmede, yeni yasama yılında TBMM'nin gündemine gelecek yasal düzenlemeler ile yeni anayasa çalışmalarının gündeme gelmesi ve Orta Dığu'da yaşanan son gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli en son 25 Ağustos'ta Bahçeli'nin Ahlat'taki konutunda bir araya gelmişti.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Orta Doğu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Bir Araya Gelecek - Son Dakika

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