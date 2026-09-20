Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı\'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20-23 Eylül 2026 tarihlerindeki ABD ziyareti süresince Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 20-23 Eylül günleri arasında ABD ziyaretinde bulunacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vekalet etmesine ilişkin tezkere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve TBMM Başkanlığı'na gönderilen tezkerede, "20-23 Eylül 2026 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecektir" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın daha önce yaptığı açıklamaya göre Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'yi ziyaret edecek. Erdoğan, "Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler" temasıyla düzenlenecek genel görüşmelerin ilk günü olan 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek.