Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı\'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20-23 Eylül 2026 tarihlerindeki ABD ziyareti süresince Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20-23 Eylül 2026 tarihlerindeki ABD ziyareti süresince Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 20-23 Eylül günleri arasında ABD ziyaretinde bulunacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vekalet etmesine ilişkin tezkere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve TBMM Başkanlığı'na gönderilen tezkerede, "20-23 Eylül 2026 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecektir" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın daha önce yaptığı açıklamaya göre Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'yi ziyaret edecek. Erdoğan, "Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler" temasıyla düzenlenecek genel görüşmelerin ilk günü olan 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Kaynak: ANKA
Amerika Birleşik DevletleriCumhurbaşkanı YardımcısıRecep Tayyip ErdoğanDiplomasiGüncelEylülSon Dakika

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dilencilik bahanesiyle eve girdiler Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar Dilencilik bahanesiyle eve girdiler! Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar
Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Hasan Şaş’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
00:35
Organize suç operasyonunda yeni gelişme 5 şüpheli tutuklandı
Organize suç operasyonunda yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı
23:40
İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin lideri “Jak Tovim“ yakalandı
İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin lideri "Jak Tovim" yakalandı
22:27
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
22:24
Maç biter bitmez Okan Buruk’tan istifa sorusuna olay yanıt
Maç biter bitmez Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt
21:55
Salah hat-trick yaptı Trabzonspor, Galatasaray’a gol oldu yağdı
Salah hat-trick yaptı! Trabzonspor, Galatasaray'a gol oldu yağdı
21:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’na katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 00:46:29. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement