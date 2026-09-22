Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya barışı ve adalet mesajları Times Meydanı'ndaki dev ekranlarda yer aldı

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya barışı ve adalet temalı mesajları, New York'un sembollerinden Times Meydanı'ndaki dev ekranlarda gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde New York'ta gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin çevre, iklim, barış ve adalet alanlarındaki mesajları Times Meydanı'nda kamuoyuna aktarıldı.

Bu kapsamda Times Meydanı'ndaki dev ekranlar ve mobil LED kamyonetler aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları ile Türkiye'nin COP31 kapsamındaki çevre ve iklim vizyonu New Yorklularla paylaşıldı.

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri ile yumuşak güç kapasitesini odağa alan entegre tasarımların kullanıldığı görsellerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya barışı ve adalet temalı mesajlarının yanı sıra İstanbul temalı tanıtım unsurlarına da yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür", "Küresel yönetişim tüm insanlığı, tüm dinleri, tüm ırkları ve tüm kültürleri temsil etmelidir" ve "Çocukların bombaların altında öldüğü bir dünyada kimse güvende hissedemez" şeklindeki mesajları Times Meydanı'ndaki dev ekranlarda ve mobil LED kamyonetlerde gösterildi.

Dev ekranlarda ayrıca Türkiye'nin ve İstanbul'un medeniyetlere ev sahipliği yaptığı vurgulanan tanıtım mesajları yer aldı.

Bu kapsamda "Medeniyetlerin buluştuğu, tarihin nefes aldığı yer: İstanbul", "Times Meydanı, zamanın ötesinde Türkiye ile buluşuyor" ve "New York asla uyumaz, İstanbul asla ilham vermeyi bırakmaz" şeklindeki mesajlar ekranlarda gösterildi.