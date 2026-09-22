Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya barışı ve adalet mesajları Times Meydanı'ndaki dev ekranlarda yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya barışı ve adalet mesajları Times Meydanı'ndaki dev ekranlarda yer aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya barışı ve adalet temalı mesajları, New York'un sembollerinden Times Meydanı'ndaki dev ekranlarda gösterildi.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya barışı ve adalet temalı mesajları, New York'un sembollerinden Times Meydanı'ndaki dev ekranlarda gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde New York'ta gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin çevre, iklim, barış ve adalet alanlarındaki mesajları Times Meydanı'nda kamuoyuna aktarıldı.

Bu kapsamda Times Meydanı'ndaki dev ekranlar ve mobil LED kamyonetler aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları ile Türkiye'nin COP31 kapsamındaki çevre ve iklim vizyonu New Yorklularla paylaşıldı.

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri ile yumuşak güç kapasitesini odağa alan entegre tasarımların kullanıldığı görsellerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya barışı ve adalet temalı mesajlarının yanı sıra İstanbul temalı tanıtım unsurlarına da yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür", "Küresel yönetişim tüm insanlığı, tüm dinleri, tüm ırkları ve tüm kültürleri temsil etmelidir" ve "Çocukların bombaların altında öldüğü bir dünyada kimse güvende hissedemez" şeklindeki mesajları Times Meydanı'ndaki dev ekranlarda ve mobil LED kamyonetlerde gösterildi.

Dev ekranlarda ayrıca Türkiye'nin ve İstanbul'un medeniyetlere ev sahipliği yaptığı vurgulanan tanıtım mesajları yer aldı.

Bu kapsamda "Medeniyetlerin buluştuğu, tarihin nefes aldığı yer: İstanbul", "Times Meydanı, zamanın ötesinde Türkiye ile buluşuyor" ve "New York asla uyumaz, İstanbul asla ilham vermeyi bırakmaz" şeklindeki mesajlar ekranlarda gösterildi.

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanTimes MeydanıDış PolitikaNew YorkGüncelDünyaÇevreSon Dakika

Ünlü oyuncunun kiracısına dayak Taciz iddiasıyla öldüresiye dövülen kiracı konuştu Ünlü oyuncunun kiracısına dayak! Taciz iddiasıyla öldüresiye dövülen kiracı konuştu
Rusya’nın Kiev bölgesine düzenlediği İHA saldırılarında 3’ ü çocuk 4 kişi öldü Rusya'nın Kiev bölgesine düzenlediği İHA saldırılarında 3' ü çocuk 4 kişi öldü
Komşuları evinin önünde buldu 55 yaşındaki adamın acı sonu Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu
Karaman Ermenek’te kontrolden çıkan sürat motorundaki 2 kişi hayatını kaybetti Karaman Ermenek'te kontrolden çıkan sürat motorundaki 2 kişi hayatını kaybetti
Samsun İlkadım’da intihara kalkışan 22 yaşındaki ABD vatandaşı kadın indirildi Samsun İlkadım'da intihara kalkışan 22 yaşındaki ABD vatandaşı kadın indirildi
Odayı duman kaplayınca uyandılar İnegöl’de yaşlı çift sobadan sızan gazdan etkilendi Odayı duman kaplayınca uyandılar! İnegöl'de yaşlı çift sobadan sızan gazdan etkilendi
10:09
Rahatlığı pes dedirtti Manisa’daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı
Rahatlığı pes dedirtti! Manisa'daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı
09:58
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
09:19
Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler Saldırgan böyle kaçtı
Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler! Saldırgan böyle kaçtı
09:03
Stadyum girişinde skandal görüntü Polise tükürdüler
Stadyum girişinde skandal görüntü! Polise tükürdüler
08:39
Manisa’da okula silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı
Manisa'da okula silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı
08:34
Erdoğan’dan Hamdi Ulukaya’ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz
Erdoğan'dan Hamdi Ulukaya'ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 10:12:34. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya barışı ve adalet mesajları Times Meydanı'ndaki dev ekranlarda yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement