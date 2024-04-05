Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla atamalar gerçekleştirildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla atamalar gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın imzasıyla atamalar gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan görevlere atamalar yapıldı.

05.04.2024 03:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Malatya İl Müftülüğüne Ramaza Dolu atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Osmaniye İl Müdürlüğüne Tolga Nacar, Trabzon İl Müdürlüğüne Hüseyin Mollaoğlu getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine 137 iş müfettişinin ataması yapıldı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye, Malatya, Trabzon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla atamalar gerçekleştirildi - Son Dakika

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