Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Açılış Töreni Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatılacak - Son Dakika
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Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Açılış Töreni Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatılacak

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Açılış Töreni Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul programları kapsamında trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları belirledi. Devlet Demiryolları otoparkı, Kazlıçeşme Marmaray İSPARK alanı ve İETT Kazlıçeşme son durağı program süresince trafiğe kapatılacak. Sürücüler, Sahil Kennedy ve Ankara caddelerini alternatif güzergah olarak kullanabilecek.

25.02.2024 19:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açılış töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, bu akşam saat 20.00 itibarıyla Devlet Demiryollarına ait otopark araç alımına kapanırken, saat 20.00'den yarın program bitimine kadar da Kazlıçeşme Marmaray İSPARK alanına araç alınmayacak.

Yarın saat 06.00'dan itibaren program bitimine kadar, İETT Kazlıçeşme son durağı da kullanıma kapanacak.

Sirkeci İstasyon Caddesi yarın saat 07.00 itibarıyla program bitimine kadar kapatılırken, sürücüler alternatif güzergah olarak Sahil Kennedy ve Ankara caddelerini kullanabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Açılış Töreni Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Açılış Töreni Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatılacak - Son Dakika
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