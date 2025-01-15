Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri ve Savunma Bakanlarını kabulüne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri ve Savunma Bakanlarını kabulüne ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri ve Savunma Bakanlarını kabulünde, Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığını belirtti.

15.01.2025 20:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri ve Savunma Bakanlarını kabulünde, Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab'ı kabul etti.

Kabulde, Suriye'deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejiminin arkasında büyük yıkım bıraktığına dikkati çekerek, Türkiye'nin kardeş Suriye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ülkenin yeniden imarında yürütülecek çalışmalara destek olacağını ifade etti. Erdoğan, bu minvalde Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasının önemini vurguladı.

Erdoğan, Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığının altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri ve Savunma Bakanlarını kabulüne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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