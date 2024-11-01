Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Es-Sudani'yi Kabul Etti

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(ANKARA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi Vahdettin Köşkü girişinde karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra köşkü gezdirdiği Irak Başbakanı es-Sudani ile görüştü. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu" ifadelerine yer verildi.