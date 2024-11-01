Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani\'yi kabul etti

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.