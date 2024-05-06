Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Hamas ateşkesi konusunda tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırdı. Erdoğan, İsrail'in saldırılarının durması ve Filistin halkının haklarının korunması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

06.05.2024 20:31
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Hamas ateşkesi) Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum"

Kaynak: AA

İsrail, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyor - Son Dakika
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