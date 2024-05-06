Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Hamas ateşkesi konusunda tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırdı. Erdoğan, İsrail'in saldırılarının durması ve Filistin halkının haklarının korunması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.
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6.05.2024 21:16:56. #1.11#
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