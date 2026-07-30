Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in saldırıları) Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in saldırıları) Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsrail'in saldırıları) Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz"
Kaynak: AA
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