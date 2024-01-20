Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul\'da 5 yılda büyük irtifa kaybı yaşandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 5 yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı. Bu güzel şehir 5 yıl gibi kısa sürede çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı."
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