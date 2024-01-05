Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortak Paylaşım Forumu'na ve polis törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenecek Ortak Paylaşım Forumu'na katılacak ve Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek 6992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım törenine iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Palace Kempinski'de Ortak Paylaşım Forumu'na, Atatürk Havalimanı'nda 6992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım törenine katılacak.
(İstanbul/14.00/16.00)
Kaynak: AA