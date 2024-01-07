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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u fetret devrinden çıkartmak için birlikte çalışacağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u fetret devrinden çıkartmak için birlikte çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un son 5 yıllık fetret devrinden çıkması için halkın birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Erdoğan, el ele, omuz omuza vererek İstanbul'un yeniden eski gücüne kavuşacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul\'u fetret devrinden çıkartmak için birlikte çalışacağız
07.01.2024 - 14:41,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "El ele, omuz omuza vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız."

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u fetret devrinden çıkartmak için birlikte çalışacağız - Son Dakika
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