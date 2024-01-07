Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u fetret devrinden çıkartmak için birlikte çalışacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un son 5 yıllık fetret devrinden çıkması için halkın birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Erdoğan, el ele, omuz omuza vererek İstanbul'un yeniden eski gücüne kavuşacağını ifade etti.
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7.01.2024 15:38:17. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u fetret devrinden çıkartmak için birlikte çalışacağız - Son Dakika