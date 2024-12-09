Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yükseköğretim burslarına ilişkin, "Ön lisans ve lisans için 2 bin lira olan rakamı 3 bin liraya, yüksek lisansta 4 bin lira olan miktarı 6 bin liraya doktora öğrencilerimiz için 6 bin lira olan tutarı 9 bin liraya çıkardık." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Aralık Pazartesi günü Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic'i Türkiye'de ağırladıklarını aynı gün AK Parti tarafından düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'nda engel tanımayan bireylerle bir araya geldiklerini ifade etti. Erdoğan, hükümetlerinin engelli vatandaşların hayata katılımı noktasında gösterdiği samimi çabaları herkesin bildiğini söyledi.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı dahil kamudan özel sektöre, spordan çeşitli sosyal haklara kadar geniş bir yelpazede engellilerin yanında olduklarını dile getiren Erdoğan, bundan sonra da aynı anlayışla yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Erdoğan, 3 Aralık'ta Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan 564 tesis, proje ve hizmeti resmen devreye aldıklarını belirterek, toplam yatırım bedeli 98 milyar lira olan bu tesislerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Bu sene Japonya ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Erdoğan, bu anlamlı yıl dönümü münasebetiyle Japonya Veliaht Prensi Fumihito Akishino'yu ve refikasını Türkiye'de misafir ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan, 6 Şubat deprem felaketinin ardından Japon hükümeti ve halkının Türk milletiyle sergilediği dayanışmayı her zaman şükranla yad ettiklerini söyledi.

"Ön lisans ve lisans için 2 bin lira olan rakamı 3 bin liraya çıkardık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Aralık Cumartesi Gaziantep'te olduklarını hatırlatarak, milli mücadelenin meşale şehirlerinden Gaziantep'in bugün de üretim ve ticaret başta olmak üzere pek çok alanda adeta destan yazdığını ifade etti.

Gaziantep halkının Suriyeli mazlumlara sahip çıkmasının her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, Gaziantep'te ilk önce 5 bin 113 konutun anahtar ve tapu teslim törenini yaptıklarını, ardından partilerinin 8. Olağan İl Kongresini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesi olan Şahin Bey Millet Kütüphanesi'ni açarak, gençlerle hasbihal ettiklerini anlatan Erdoğan, "Bu vesileyle 2024-2025 akademik yılında üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarında yüzde 50 elli oranında artışa gittiğimizin müjdesini paylaştık. Buna göre ön lisans ve lisans için 2 bin lira olan rakamı 3 bin liraya, yüksek lisansta 4 bin lira olan miktarı 6 bin liraya doktora öğrencilerimiz için 6 bin lira olan tutarı 9 bin liraya çıkardık. Yeni burs miktarlarının üniversite öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

"Zulüm ile abad olunamayacağı' hakikati, Suriye'de tecelli etmiştir"

"Bölgemiz, ancak demokrasi ve bunun içinde bir dönüm noktası ifadesiyle tarif ve tahlil edilecek evsafta kritik gelişmelere sahne oluyor." diyen Erdoğan, komşu Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın dün itibarıyla artık yeni bir boyut kazandığına işaret etti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halep, Hama, Humus ve son olarak Şam, Suriye'nin asıl sahiplerinin kontrolüne geçerken, 61 yıldır kanla, zulümle, baskıyla ve zorbalıkla ayakta kalan Baas diktatörlüğü de tamamen çöktü. Verilen sözlere rağmen yıllardır bölücü örgütün işgali altında bulunan Tel Rıfat ve Münbiç'in teröristlerden arındırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Tabii eski rejimin, çekilirken dahi kimi şehirleri bölücü terör örgütünün Suriye uzantısına bırakması, aralarındaki kirli ittifakı bir kez daha teyit etmiştir. Ülkemizdeki ana muhalefetin son ana kadar umudunu kesmediği Esed rejimi, bu süreç boyunca 'Türkiye karşıtı' tutumunu bir an olsun terk etmemiştir.

Suriye ihtilafını diyalog yoluyla çözme çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş, ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmemiş, manası anlaşılmamıştır. Esed, arkasında 1 milyona yakın insanın katledildiği, 12 milyon insanın göç etmek zorunda kaldığı, birçok şehri enkaza dönmüş bir Suriye bırakarak kaçmıştır. 'Zulüm ile abad olunamayacağı' hakikati, Suriye'de bir kez daha tecelli etmiştir."

Türkiye'nin, Suriye ihtilafının başından beri komşuluk hukuku ve büyük devlet olmanın icaplarını harfiyen yerine getirdiğine dikkati çeken Erdoğan, daima barıştan, özgürlükten, diyalogdan, adaletten ve Suriye'nin bir an önce huzura kavuşmasından yana olduklarını söyledi.

Erdoğan, devrik rejimin hasmane tutumuna rağmen, her şart altında Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunmasını savunduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette haksızlığa, hukuksuzluğa, baskıya, zulme karşı sesimizi yükseltmekten, tepkimizi ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmedik. Ama bunu açık bir düşmanlığa, kör bir husumete de dönüştürmedik. Suriye'deki hadiselerin 13 yıllık serencamını bilen herkes, Türkiye'nin adil bir barış için verdiği hasbi mücadelenin en yakın şahididir." diye konuştu.

(Sürecek)