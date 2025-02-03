Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan tarafında yaşanan sarsıntılar hem yaptığımız çalışmaların değerini hem de depreme hazırlık konusunun ülkemiz için bir beka meselesi olduğunu bizlere tekrar hatırlatmaktadır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

En büyük yatırım yaptıkları alanların başında sağlığın geldiğini belirten Erdoğan, AK Parti iktidarı öncesi imtiyazlı bir kesim dışında halkın çoğunluğu için nitelikli sağlık hizmeti almanın ciddi bir problem olduğunu söyledi.

Sorun ve dert üreten bu sistemi son 22 yılda attıkları adımlarla eski Türkiye'nin kötü bir hatırası olarak geride bıraktıklarını vurgulayan Erdoğan, bunun yerine ulaşılabilirlik ve hizmet standardı açısından dünyada örnek gösterilen bir sistemi milletin istifadesine sunduklarını dile getirdi.

Sağlık altyapısının kapasitesini özellikle Kovid-19 salgını döneminde 85 milyon olarak yakından tecrübe ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerin dahi altında ezildiği bir sağlık krizini biz hamdolsun başarıyla yönettik." dedi.

"Koruyucu sağlık altyapımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre sağlık sistemini güncellediklerini, eksiklerini giderdiklerini bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Önceki ay koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'mızı duyurduk. Koruyan sağlık modelimizle vatandaşlarımızın sağlık hizmetine eriştiği ilk kapı aile hekimlerimiz olacak. Böylece vatandaşlarımız doğru yerde, doğru zamanda etkin tedaviye ulaşacak, hastanelerimizdeki yoğunluk da azalacak. Doktorlarımızın her bir vatandaşımıza daha fazla vakit ayırabilmesi için de yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Aile hekimlerimizi hastane randevu sistemine entegre ediyoruz. Hastanelerimizde aile hekimlerimiz için randevu kontenjanları ayırdık. 2025 yılında ilave 1000 aile sağlığı merkezimizi daha açarak koruyucu sağlık altyapımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz."

"Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere gidildi"

Erdoğan, aile hekimlerinin 1 ayda 5 milyon 200 bin vatandaşa sağlık taraması yaptığını bildirdi. Bu süreçte 620 bin vatandaşta koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve diyabet gibi önemli hastalıklara erken tanı konulduğunu vurgulayan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Erken tanı konulan vatandaşlarımız yakın takibe alındı. Tetkik ve tedavileri için gerekli yönlendirmeler yapıldı. Kronik hastalığa sahip vatandaşlarımızın raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastanelere gitme zorunluluğunu kaldırdık. Artık bu ilaçları aile hekimleri yazabilecek. Bu durum vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacağı gibi hastanelerde oluşan yükü de hafifletecek."

Erdoğan, dünya genelinde ve Türkiye'de antibiyotik ve ağrı kesici kullanımının çok yüksek oranda seyrettiğine dikkati çekerek, ciddi sıkıntılara yol açan bu sorunu makul seviyelere çekmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Vatandaşlara hekimlere güvenmeleri, kendi sağlıkları için doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımından uzak durmaları gerektiğini hatırlatan Erdoğan, önceki hafta sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da yükseltecek ve istismarların önüne geçecek bir adım daha atıldığını belirtti.

Erdoğan, "Sağlık Bakanlığımız tarafından Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde bazı önemli değişikliklere gidildi. Yapılan değişiklikle gerek hizmet standartları, gerek ücret politikaları, gerekse denetim konusunda özel hastanelerimizde artık farklı bir çalışma kültürünün yerleşeceğine inanıyorum." dedi.

"Cevabımızı daha çok konut ve iş yeri teslim ederek verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat'ta 53 binden fazla canın toprağa verildiği "Asrın Felaketi"nin ikinci yılının geride bırakılacağını anımsatarak, depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle yad etti, ailelerine sabır diledi.

Her Kabine Toplantısı'nda deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başkalarının gündemi ne olursa olsun, depremzedelerimizin durumu ve ihtiyaçları her zaman bizim gündemimizin ilk sırasında yer aldı. Yapılan çalışmaları bizzat takip ettik. Nerede tıkanıklık varsa açılması için müdahale ettik. Engellerin aşılması için ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Her fırsatta deprem bölgesini ziyaret ederek depremzede kardeşlerimizle kucaklaştık, dertleştik, inşa ve ihya çalışmalarını yerinde gördük. Depremin üzerinden iki yıl bile geçmeden 201 bin 431 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını yaşadık. 'Hükümet bu enkazın altında kalır' ifadesiyle nasıl bir ruh halinde olduklarını gösteren kifayetsiz muhterislere cevabımızı daha çok konut ve iş yeri teslim ederek verdik."

"Hak sahipleri evlerine kavuşmadan bize dinlenmek yok"

Erdoğan, amaçlarının afetzede şehirleri altyapısıyla, üst yapısıyla tarihi ve doğal güzellikleriyle eskisinden daha görkemli, daha dayanıklı hale getirmek olduğunu vurguladı.

Bu konuda ilk günkü hassasiyetle hareket ettiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaralar tamamen sarılmadan, hak sahibi kardeşlerimiz ev ve iş yerlerine kavuşmadan bize durmak, dinlenmek yok. Seçim döneminde bedava ev vadedip 2 yıldır ortalıkta görünmeyenler elbette bizim gayretimizi ve mücadelemizi anlayamazlar. Sırf sandıktan istediği sonuç çıkmadı diye depremzede kardeşlerimize hakaret edenler bizim samimiyetimizi idrak edemez. Hep söylediğim gibi siyasi tercihi ne olursa olsun depremzedelerimizi deprem turistlerinin insafına bırakmayacağız. Gidin ne yaparsanız yapın ama biz giden canları geri getiremezsek de inşallah mümkün olan en kısa sürede depremin izlerini tamamen silmiş olacağız."

"Son birkaç gündür Ege'nin Yunanistan tarafında yaşanan sarsıntılar hem yaptığımız çalışmaların değerini hem de depreme hazırlık konusunun ülkemiz için bir beka meselesi olduğunu bizlere tekrar hatırlatmaktadır." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

"İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizi süratle depreme dayanıklı hale getirmek dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor. Yerel yöneticilerin de artık bu konuya hak ettiği önemi vermesi, siyasi ikbal peşinde koşmak yerine kentsel dönüşüm projeleriyle yönettikleri şehirleri depreme hazırlaması gerektiğini bugün tekrar ifade etmek istiyorum."

(Sürecek)