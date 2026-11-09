Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs konusundaki duruşumuz son derece açık ve net. Artık Ada'da iki ayrı halkın, iki ayrı devletin bulunduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerekiyor"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs konusundaki duruşumuz son derece açık ve net. Artık Ada'da iki ayrı halkın, iki ayrı devletin bulunduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerekiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs konusundaki duruşumuz son derece açık ve net. Artık Ada'da iki ayrı halkın, iki ayrı devletin bulunduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerekiyor"
Kaynak: AA