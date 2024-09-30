Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların kılık kıyafetleri nedeniyle devletin çeşitli kurumlarına girememe durumunun sona erdiğini açıkladı. Erdoğan, bu değişikliğin toplumda daha fazla eşitlik ve adalet sağladığını vurguladı.
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1.10.2024 07:53:29. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: Kılık Kıyafetle Engeller Sona Erdi - Son Dakika
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