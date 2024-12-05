Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel ile Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi" denildi.
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