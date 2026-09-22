Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel cinsiyetsizleştirme politikaları aile kurumuyla çocukları da hedef alan kuşatmaya dönüştü. Bunu kadın-erkekten oluşan aileyi koruyarak kırabiliriz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel cinsiyetsizleştirme politikaları aile kurumuyla çocukları da hedef alan kuşatmaya dönüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel cinsiyetsizleştirme politikaları aile kurumuyla çocukları da hedef alan kuşatmaya dönüştü. Bunu kadın-erkekten oluşan aileyi koruyarak kırabiliriz"
Kaynak: AA