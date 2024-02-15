Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sistemin çarpık yapısı değiştirilmeli ve denetim mekanizmaları kurulmalı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sistemin çarpık yapısı değiştirilmeli ve denetim mekanizmaları kurulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sistemin çarpık yapısı değiştirilmeli ve denetim mekanizmaları kurulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık küresel sistemin yeni katliamların önünü açan çarpık yapısı değiştirilmeli ve etkin denetim mekanizmaları kurulmalıdır"

15.02.2024 13:10  Güncelleme: 13:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık küresel sistemin yeni katliamların önünü açan çarpık yapısı değiştirilmeli ve etkin denetim mekanizmaları kurulmalıdır"

Kaynak: AA

Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sistemin çarpık yapısı değiştirilmeli ve denetim mekanizmaları kurulmalı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sistemin çarpık yapısı değiştirilmeli ve denetim mekanizmaları kurulmalı - Son Dakika
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