Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizi çarpık siyasetin oyununa alet etmek istiyorlar

Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, İstanbul'da düzenlenecek FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın geleceğin yıldızlarına ev sahipliği yapacağını söyledi. Türkoğlu, organizasyonun ülkemizde düzenleniyor olmasının altyapı açısından önemli olduğunu belirtirken, Zagklis ise genç oyuncuların gelişimi için bu turnuvanın çok önemli olduğunu vurguladı.