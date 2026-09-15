Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Mekke Ortak Savunma Anlaşması) Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir adım attık. Bu adımla İslam dünyasına bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Mekke Ortak Savunma Anlaşması) Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir adım attık. Bu adımla İslam dünyasına bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Mekke Ortak Savunma Anlaşması) Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir adım attık. Bu adımla İslam dünyasına bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var"
Kaynak: AA
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