Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize\'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı geçirmek ve bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen hemşehrilerini eşi Emine Erdoğan ile selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracından inerek, otobüse geçti.

Konuşmasına hemşehrilerini selamlayarak başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'im bizleri ramazana kavuşturduğu gibi inşallah Ramazan Bayramı'na da kavuştursun. Artık fazla bir şey kalmadı. İnşallah Ramazan Bayramı'na da Rabbim bizleri kavuşturur ve böylece ramazana kavuşturduğu gibi bayramıyla da inşallah bizleri müşerref kılar. Bu duygular içerisinde Ramazan Bayramı'nı burada kutlamak için, sizlerle beraber olmak için şu anda aranızdayım. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Hep birlikte bir olalım, beraber olalım, iri olalım, kardeş olalım. Ramazan Bayramı'nı da inşallah birlik, beraberlik içerisinde kutlayalım."???????"

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ankara, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 00:20:22. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.