Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü.
Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü - Son Dakika
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